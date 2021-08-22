Тони Блэр раскритиковал решение о выводе войск из Афганистана

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр Фото: Hollie Adams/Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал вывод войск США из Афганистана трагическим и опасным.

В статье, опубликованной в воскресенье, он выразил мнение, что решение о выходе из Афганистана стало результатом "подчинения идиотскому девизу о необходимости закончить вечные войны". По его мнению, Россия, Китай и Иран могут воспользоваться ситуацией.

Бывший премьер подчеркнул, что Великобритания обязана сохранять присутствие в Афганистане до тех пор, пока не будут эвакуированы все, кому это необходимо. Он также заявил, что помощь должны получить афганцы, которые помогали в противостоянии талибам.

При этом Блэр подчеркнул, что Афганистан во многом зависит от помощи США, Японии, Великобритании и других государств, а местное население, средний возраст которого составляет 18 лет, видело свободу и не станет безропотно подчиняться новой власти. Он заявил, что Западу необходимо продумать меры и санкции, чтобы "Талибан" (запрещенное в РФ движение) понимал ответственность за свои действия у власти.

"Талибан" в период своего предыдущего правления в Афганистане (1996-2001 гг.) предоставил убежище террористам "Аль-Каиды" во главе с Усамой бен Ладеном. На этом основании США после терактов 11 сентября 2001 года ввели в Афганистан войска и свергли режим талибов.

Блэр занимал должность премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах. При нем страна поддержала начало военной операции в Афганистане в 2001 году и отправила туда свои войска. В 2003 году британцы присоединились к операции в Ираке.

В начале 2020 года США и "Талибан" подписали соглашение о выводе из Афганистана американских войск при условии, что талибы не позволят "Аль-Каиде" использовать афганскую территорию для угрозы безопасности США и их союзников.

В августе 2021 года "Талибан" взял под контроль большую часть страны, а власти, включая президента Ашрафа Гани, бежали. Города сдавались талибам практически без сопротивления. Местные жители, включая тех, кто помогал США и их союзникам, пытаются эвакуироваться из Афганистана.

Президент США Джо Байден настаивает, что решение о выводе войск было правильным, так как США выполнили свою, устранив "Аль-Каиду". Он отметил, что американцы "не могут и не должны бороться и умирать в войне, если афганские силы не желают бороться сами за себя".