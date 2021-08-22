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Лавров отметил выполнение пока талибами своих обещаний

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Представители движения "Талибан" (запрещено в России) пока выполняют обещания о прекращении боевых действий в Афганистане, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пока мы видим, что те заявления, которые талибы делают - и об окончании боевых действий, и об амнистии всех тех, кто вовлечен в это противостояние, и о необходимости общенационального диалога для формирования коалиционных инклюзивных органов власти - пока это все выдерживается", - сказал он на встрече президента Владимира Путина с представителями "Единой России".

"В частности, вчера были начаты контакты с бывшим президентом Карзаем, с руководителем Совета национального согласия Абдуллой Абдуллой, и даже на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам - первые сегодня сообщения были, что и с ними налажены контакты", - добавил Лавров.

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Министр подчеркнул, что действия талибов имеют важность для России с точки зрения безопасности центральноазиатских союзников, "от их безопасности зависят риски, которые могут дополнительно создаваться уже для территории Российской Федерации".

Как добавил Лавров, предстоящий в понедельник виртуальный саммит ОДКБ, предстоящий в сентябре очный саммит ОДКБ и ШОС, конечно, во многом будут посвящены безопасности стран-участниц в контексте Афганистана и вокруг него.

Талибы в середине августа взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 22 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Сергей Лавров

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