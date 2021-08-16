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Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана

Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана
Президент США Джо Байден выступает с речью о ситуации в Афганистане в Белом доме 16 августа 2021 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что не сожалеет в связи с решением вывести американский военный контингент из Афганистана.

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"Я твердо стою на своем решении", - сказал американский лидер.

При этом, он отметил, что "падение Афганистана" произошло быстрее, чем ожидалось. Байден добавил, что дальнейшее пребывание американских военных в Афганистане не решило бы проблемы этой страны. Вашингтон, по словам Байдена, оказал всеобъемлющую поддержку афганским силам, чтобы они могли бороться против "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация").

"Мы дали им все, чтобы они определили свое будущее. Но мы не могли снабдить их желанием бороться за их будущее", - сказал Байден.

Он отметил, что американцы "не могут и не должны бороться и умирать в войне, если афганские силы не желают бороться сами за себя". Также он добавил, что "стратегические соперники - Россия и Китай" были бы рады, если бы США продолжили вкладывать миллиарды долларов и ресурсы на стабилизацию ситуации в Афганистане. Байден отметил, что понимает, что столкнется с критикой за свое решение об уходе из Афганистана, но все равно считает, что поступил правильно. Он добавил, что в случае с Афганистаном "не совершит ошибки, которые другие делали в прошлом".

"Ошибка - это оставаться (в Афганистане - ИФ) и сражаться бесконечно в конфликте, который не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, обострять гражданскую войну в чужой стране, пытаться переделать страну посредством бесконечного развертывания сил США. Это те ошибки, которые мы не можем повторять", - уверен он.

Талибы начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. В соцсетях он написал, что уехал из страны, чтобы спасти жизни афганцев, но не указал свое местонахождение.

Хроника 18 июля – 17 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
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