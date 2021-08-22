Узбекистан разрешил эвакуацию из Афганистана через Бухару

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана разрешили эвакуацию из Кабула через аэропорт Бухары (на западе Узбекистана), сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник администрации города.

"Из Бухары сегодня отправлен пассажирский авиарейс в Будапешт с эвакуированными из Кабула", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на борту венгерской авиакомпании Wizz Air граждане Венгрии, ряда стран ЕС и Афганистана.

Как сообщалось, Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточным звеном в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои.

Ранее 20 августа МИД Узбекистана заявил о сотрудничестве с Германией, Россией, США, Швейцарией, Австрией, Данией, Польшей, Венгрией, Словакией, Казахстаном, предоставлении им услуг по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешений на полет через воздушное пространство, взлет и посадку.