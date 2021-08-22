Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Узбекистан разрешил эвакуацию из Афганистана через Бухару

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана разрешили эвакуацию из Кабула через аэропорт Бухары (на западе Узбекистана), сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник администрации города.

"Из Бухары сегодня отправлен пассажирский авиарейс в Будапешт с эвакуированными из Кабула", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на борту венгерской авиакомпании Wizz Air граждане Венгрии, ряда стран ЕС и Афганистана.

Как сообщалось, Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточным звеном в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои.

Ранее 20 августа МИД Узбекистана заявил о сотрудничестве с Германией, Россией, США, Швейцарией, Австрией, Данией, Польшей, Венгрией, Словакией, Казахстаном, предоставлении им услуг по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешений на полет через воздушное пространство, взлет и посадку.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 22 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Узбекистана

Новости

Тропический шторм "Генри" обрушился на побережье Род-Айленда

Афганистан во власти талибов

Талибы сообщили о переброске бойцов для захвата провинции Панджшер

Талибы сообщили о переброске бойцов для захвата провинции Панджшер

Россия и ЕС начали обсуждать углеродный налог

Афганистан во власти талибов

Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ

Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ

Меркель предупредила о санкциях при использовании "Северного потока 2" как оружия

Афганистан во власти талибов

В Панджшере заявили о готовности и к коалиции с талибами, и к войне

В Панджшере заявили о готовности и к коалиции с талибами, и к войне
Афганистан во власти талибов

Лавров отметил выполнение талибами своих обещаний

Афганистан во власти талибов

Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев

Афганистан во власти талибов

Тони Блэр раскритиковал решение о выводе войск из Афганистана

Тони Блэр раскритиковал решение о выводе войск из Афганистана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');