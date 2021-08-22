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В Германии прошли акции с требованием дать убежище афганским беженцам

В Германии прошли акции с требованием дать убежище афганским беженцам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сильный дождь не помешал демонстрантам в ряде городов Германии выйти на улицы с требованиям к властям принять афганских беженцев, с которыми могут расправиться талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ), сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции, около 1700 демонстрантов собрались под проливным дождем перед зданием ведомства федерального канцлера в Берлине. Выступавшие требовали, в частности, скорейшей эвакуации местных сотрудников бундесвера (вооруженные силы Германии), правозащитников, активисток, борющихся за права женщин, женщин-ученых и спортсменок. Во второй половине дня участники акции, среди которых было много молодежи и женщин, прошли с зонтиками через правительственный квартал в Берлине к зданию МИД.

В Киле (столица северной немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн) на акцию с требованием организовать воздушный мост для спасения находящихся в опасности людей в Афганистане вышли несколько сотен человек. Также сотни демонстрантов в городах федеральной земли Нижняя Саксония и во Франкфурте-на-Майне требовали организовать безопасную эвакуацию людей из захваченной исламистами страны.

Как сообщалось ранее, Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточным звеном в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Узбекистана разрешили эвакуацию из Кабула через аэропорт Бухары. Германия вывозит соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои.

Хроника 18 июля – 23 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Германия Афганистан

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