Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Охота гигантской черепахи на птенца крачки, объяснение эволюционного успеха гомосексуальности, а также как фруктоза помогает животным запасти жир

Гигантские черепахи Фото: Alexis Rosenfeld/Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Фруктоза удлинила кишечные ворсинки мышей и позволила поглотить больше жира. Американские биологи в своем исследовании кормили мышей диетой с разным содержанием фруктозы. Затем они анализировали состояние слизистой кишечника и их метаболизм. По мнению ученых, удлинение ворсинок кишечника при избытке в пище фруктозы – приспособительный механизм млекопитающих. Осенью при обилии фруктов он помогает им запасти достаточно жира, чтобы пережить зиму.

- Ученые записали на видео, как самка гигантской черепахи преследует, убивает и съедает птенца малой кланяющейся крачки, который выпал из гнезда. Охота травоядного, пожелавшего разнообразить свой рацион мясом, длилась семь минут на острове Фрегат (Сейшельские острова). Оттеснив птицу к концу ствола упавшего дерева, черепаха укусила птенца в голову, он погиб и упал на землю. После этого рептилия проглотила юную крачку целиком.

- Анализ геномов 350 тысяч людей объяснил эволюционный успех гомосексуальности. Исследователи из Университета Квинсленда пришли к выводу, что у людей, которые унаследовали варианты, повышающие вероятность гомосексуального поведения, и при этом выбирающих только партнеров противоположного пола, этих партнеров было больше. Этот результат объясняет, как гомосексуальное поведение распространяется в популяции: гетеросексуальные носители передают соответствующие генетические варианты эффективнее.

- Группа исследователей из 116 стран попала в Книгу рекордов Гиннесса за "наибольшее число авторов у одной научной статьи". Свой вклад в рекордное исследование внесли 15025 ученых. Он участвовали в работе, изучавшей вакцинацию пациентов от коронавируса перед оперативными вмешательствами. Ученые проанализировали данные 140 тысяч пациентов. Эта работа поможет разработать клинические рекомендации для хирургического лечения больных с коронавирусом, а также снизить риски заражения пациентов в послеоперационном периоде.

- В начале августа завершился второй конкурс астрофотографии Capture the Dark, который проводит Международная ассоциация темного неба. Цель конкурса – привлечь внимание к проблеме светового загрязнения. Оно не только не дает нам в полной мере насладиться видом звездного неба ночью, но и все больше мешает как профессиональным астрономам, так и живой природе. В этом материале можно увидеть некоторые работы финалистов.

- "Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" Медицинская практика подтверждает эти слова Воланда. Сайт N+1 рассказал семь обычных на первый взгляд историй со смертельным поворотом.