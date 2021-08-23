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Зеленский заявил, что в одиночку Киев не вернет Крым

Зеленский заявил, что в одиночку Киев не вернет Крым
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Украина в одиночку никогда не сможет вернуть аннексированный РФ полуостров Крым, поэтому необходимы действенные шаги всех ее партнеров для возращения полуострова, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На учредительном саммите Крымской платформы в Киеве украинский лидер заявил, что Киеву нужна поддержка на международном уровне и "поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова".

"Наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии (...), и это не только Крым - это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", - сказал Зеленский.

Он пообещал, что будет "делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы". "Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические, прежде всего, дипломатические средства", - сказал Зеленский.

По его словам, "деоккупация" Крыма - это конечная цель работы Крымской платформы.

"Крымская платформа должна стать центром выработки и принятия ключевых международных решений о Крыме. (...) Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще семь лет. Потому мы предлагаем уже сегодня сосредоточиться на практической работе и координации усилий по очень конкретным вопросам. Среди них, прежде всего, усиление санкций, защита прав человека, преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", - заявил Зеленский.

Саммит на Украине

В понедельник, 23 августа, на Украине начал работу учредительный саммит Крымской платформы, участие в котором подтвердили 46 стран и международных организаций. В Киев прибыли 14 глав государств и правительств, а также президент Евросовета Шарль Мишель. На разных уровнях в саммите принимают участие все страны ЕС и НАТО, страны Группы Семи (G7) в полном составе, Люблинский треугольник (Украина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны Нормандского формата (за исключением РФ).

Крымская платформа - это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям включения Крыма в состав России и возвращения полуострова под контроль Украины.

Украина Владимир Зеленский Крым

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