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Байден отправит в Киев делегацию во главе с министром энергетики США

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден отправит делегацию на Украину на саммит "Крымская платформа", который состоится в Киеве 23 августа, говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Делегация во главе министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм отправится на Украину 23 августа, чтобы принять участие в саммите "Крымская платформа". Затем 24 августа делегация отправится на мероприятия, посвященные 30-летию независимости Украины.

26 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа 2021 года на Украине учредительного саммита "Крымской платформы". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее в августе заявил, что участие в саммите "Крымская платформа" подтвердили 40 государств и международных организаций.

6 мая текущего года сообщалось, что Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом. Байден, в свою очередь, поддержал инициативу Зеленского о создании "Крымской платформы" и заверил, что США будут представлены на саммите инициативы на самом высоком политическом уровне.

Позже стало известно, что Украина развивает "Крымскую платформу" как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на "деоккупацию Крыма", а также защиты прав и интересов граждан Украины.

31 августа в Вашингтоне состоится личная встреча Байдена и Зеленского. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на переговорах будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

США Украина Крым Крымская платформа

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