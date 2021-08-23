Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и других российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", изданий "Московский комсомолец" и других российских ресурсов. Это следует из указа главы государства, опубликованного в воскресенье на сайте президента Украины.

В соответствии с решением СНБО, ограничительные меры коснутся 12 российских компаний. Под санкции подпадают АО "Бизнес ньюс медиа" и принадлежащий ему сайт "Ведомости", АО "ТРК-32, акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа", Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь". Также санкции распространятся на "Новинфо", "Народные новости", а также "Информационное агентство "Онли ньюс".

В этом же указе говорится о блокировке доступа к двум ресурсам, которые связаны с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.