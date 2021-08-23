С талибами ведут переговоры о продлении сроков эвакуации из Кабула

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - С движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане идут переговоры о перспективах сдвинуть с 31 августа крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию людей через аэропорт Кабула, сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на правительство Великобритании.

По словам неназванного представителя офиса британского премьера, "на месте событий ведутся обсуждения" подобного варианта. На просьбу прокомментировать звучавшие ранее высказывания от "Талибана" о неприемлемости переноса сроков, собеседник телеканала ответил, что, по-видимому, Великобритания не получала каких-либо угроз на этот счет от талибов.

"Мы продолжим осуществлять процесс эвакуации столько, сколько будет позволять обстановка в сфере безопасности", - сказал он.

Также он заявил, что британские силы покинут Афганистан в те же сроки, что и силы США, и пока речь идет о дате 31 августа, хотя она не является фиксированной.

Ранее Sky News передавал со ссылкой на талибов, что они не желают продлевать крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию из аэропорта Кабула, сообщает в понедельник телеканал. Согласно данным телеканала, талибы заявили, что "западные страны сами создали эту проблему: у них не было налаженной системы (при проведении эвакуации - ИФ)".

В свою очередь представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия". Он отметил, что такой сценарий развития событий можно было бы расценить как "продление оккупации".

Один из руководителей талибов Амир Хан Мутакки возложил ответственность за ситуацию в кабульском аэропорту на США. "По всей стране - мир да спокойствие, но только в аэропорту Кабула - хаос", - приводят его слова западные СМИ.

Вывод американский войск из Афганистана

Как ранее сообщала газета The Times, премьер-министр Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется.

США подписали соглашение с "Талибаном"при предыдущем президенте США Дональде Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года: США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране. В свою очередь новый президент США Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

Однако в последние дни эксперты выдвигали предположения, что, если операция в Кабуле затянется, США не успеют, как это планировалось изначально, вывести войска до 31 августа.