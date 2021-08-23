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США до 31 августа вывезут из Афганистана всех желающих уехать американцев

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Власти США рассчитывают, что им до 31 августа удастся вывезти из Афганистана всех американцев, которые пожелают покинуть эту страну, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"Как я говорил раньше, и как президент (США - ИФ) говорил раньше, мы полагаем, что у нас от нынешнего момента и до 31 августа есть время, чтобы вывезти всех американцев, кто хочет уехать", - сказал он на брифинге в госдепе.

При этом он напомнил, что за последние 24 часа из Афганистана удалось вывезти самолетами США и союзников более 16 тыс. человек. Салливан отметил, что из страны эвакуированы уже примерно 37 тыс. человек.

Он признал, что при проведении подобной эвакуационной операции на фоне коллапса правительства, гражданской войны и захвата столицы невозможно избежать инцидентов, подобных имевшим место в районе кабульского аэропорта.

Ранее газета The Times сообщала, что британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье выразил надежду, что переносить сроки не придется.

В понедельник представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) Сухаил Шахин заявил Sky News, что если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 23 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан

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