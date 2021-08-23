США до 31 августа вывезут из Афганистана всех желающих уехать американцев

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Власти США рассчитывают, что им до 31 августа удастся вывезти из Афганистана всех американцев, которые пожелают покинуть эту страну, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Как я говорил раньше, и как президент (США - ИФ) говорил раньше, мы полагаем, что у нас от нынешнего момента и до 31 августа есть время, чтобы вывезти всех американцев, кто хочет уехать", - сказал он на брифинге в госдепе.

При этом он напомнил, что за последние 24 часа из Афганистана удалось вывезти самолетами США и союзников более 16 тыс. человек. Салливан отметил, что из страны эвакуированы уже примерно 37 тыс. человек.

Он признал, что при проведении подобной эвакуационной операции на фоне коллапса правительства, гражданской войны и захвата столицы невозможно избежать инцидентов, подобных имевшим место в районе кабульского аэропорта.

Ранее газета The Times сообщала, что британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье выразил надежду, что переносить сроки не придется.

В понедельник представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) Сухаил Шахин заявил Sky News, что если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".