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Британия продлила крайний срок эвакуации из Кабула до субботы

Лондон может на этой неделе обратиться за поддержкой к России и Китаю

Британия продлила крайний срок эвакуации из Кабула до субботы
Фото: Isaiah Campbell/U.S. Marine Corps via Getty Images

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Власти Великобритании вынуждены пойти на продление срока эвакуации из Кабула своих подданных и подвергающихся опасности со стороны талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) афганских граждан, сообщило британское издание The Times.

Программа эвакуации была расширена по мере выявления новых людей, которых следует вывезти из Афганистана, с 6 тыс. до более чем 12 тыс. Теперь в нее включены не только сотрудничавшие с британскими войсками афганцы, но и афганские политики, другие представители гражданского общества и члены их семей. В настоящее время в планах королевских ВВС Великобритании эвакуировать из Кабула до 6 тыс. человек на этой неделе.

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В воскресенье британское Минобороны информировало, что уже были эвакуированы 5 тыс. 725 человек, в том числе 3,1 тыс. граждан Афганистана. Правительственные источники сообщили, что от 5 до 6 тыс. человек, имеющих право приехать в Великобританию, остаются в Афганистане.

"Существуют опасения, что сотни, если не тысячи, не успеют попасть на рейсы", - пишет газета.

По ее данным, премьер-министр Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о продлении срока вывода американских войск из Афганистана, который должен состояться до 31 августа. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется.

The Times сообщает, что на этой неделе Великобритания на фоне напряженности в отношениях с США обратится за поддержкой к России и Китаю. Газета пишет, что по поступающей информации, "Джонсон испытывает разочарование по отношению к Байдену". Ранее о возможности сотрудничества по Афганистану с такими "неудобными" партнерами, как Россия и Китай, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб. В то же время, издание отмечает, что военное командование опасается, что солдаты, пытающиеся сдерживать толпу в аэропорту Кабула, станут мишенью для нападений террористов-смертников со стороны "Исламского государства" (запрещено в РФ).

Хроника 18 июля – 23 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Великобритания Афганистан Кабул

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