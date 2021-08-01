Владимир Семенов: климат изменялся всегда, но не так резко, как сейчас

Ученый-климатолог рассказал, как климат влияет на появление жары и наводнений и на здоровье человека

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Проблему изменения климата все чаще называют новой глобальной проблемой современности. Проблему климата обсуждают на саммитах глав государств и правительств. Это понятно. Так как климат влияет на появление жары и наводнений, а, соответственно, и на здоровье человека? На тему изменения климатических условий на Земле наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с член-корреспондентом РАН Владимиром Семеновым - российским ученым-климатологом, специалистом в области диагностики и моделирования климатических изменений, заместителем директора Института физики атмосферы имени А.М.Обухова.

- Все чаще и чаще мы наблюдаем природные парадоксы: в одной части Земли, даже на одном континенте – жара, засуха, отсюда лесные пожары, а рядом - реки выходят из берегов, возникают наводнения, которые бывают и катастрофическими. Это связано с резким изменением климата на Земле или с человеческой деятельностью? Причем эти изменения не глобальные, а на отдельных участках.

Из пушки... по облакам!

- Безусловно, проблема изменения климата – это глобальная проблема. Она и научная, и философская, и чисто человеческая.

Возьмем немного истории. В конце 19 века многие люди испытали шок, когда были проведены первые опыты по вызыванию искусственных осадков с помощью стрельбы по облакам обычными снарядами. Иногда это совпадало с дождем, что вызывало большой шум. Много было обсуждений – религиозных и философских: имеет ли право человек заниматься такими вещами? Не противоречит ли это богу? Раньше это было прерогативой высших сил.

Но пережили. Теперь, в отличие от малополезных экспериментов вековой давности, разработаны действенные методы инициации осадков, и мы активно пользуемся искусственным дождем во время, например, парадов. Сейчас мы переживаем в психологическом состоянии момент в какой-то степени сходный с концом 19 века. Впервые в истории Земли за 4,5 млрд лет человек оказался способным результатами своей деятельности изменять климат, но уже в глобальном масштабе! Это стало заметно не только на уровне поколения, но и молодым, кто прожил лет тридцать. На их глазах меняется климат, меняется вследствие этого характер погоды, в том числе на территории России. У нас за последние 50 лет температура поднялась почти на два градуса. И это вызывает заметные изменения. Мало того, мы, климатологи, все это видим на приборах. Уже лет 40 метеорологические спутники непрерывно меряют температуру практически на всей поверхности планеты, и это дает возможность получить абсолютно полную картину климатических изменений.

Полученные со спутников данные говорят о сильном росте температуры в результате выбросов человеком углекислого газа (парниковых газов). Не только парниковые газы, но и значения потоков приходящей к Земле солнечной и уходящей от Земли тепловой радиации хорошо отслеживаются. Так что мы напрямую измеряем не только увеличение концентрации в атмосфере парниковых газов, но и их воздействие особенно за последние 20-30 лет на изменение баланса тепла планеты, а по косвенным данным можем хорошо судить об этих изменениях в последние как минимум 50 лет. И эти данные согласуются с наблюдаемым потеплением и его оценками, сделанными еще в 1970-х гг.

Климат изменялся всегда, но темпы различные

- Конечно, когда население Земли исчислялось сотнями тысяч или миллионом человек, то климатические изменения, хотя и были, но не были такими резкими. Они зависели не от деятельности человека, а от других факторов: от изменений параметров орбиты Земли и оси ее вращения, солнечной активности, от подвижки тектонических плит (которые постоянно движутся приблизительно на 5-10 сантиметров в год), от изменений состава атмосферы. Вместе с изменением климата происходили и изменения конфигурации континентов и океанов. А еще раньше климат зависел от процессов в мантии Земли и от других естественных факторов.

- Климат изменялся всегда, но темпы его изменения все ускорялись. Так?

- Конечно. С каждым периодом времени население на Земле все увеличивалось и наконец подошло к такому уровню, что стало фактором изменения климата. Сейчас на планете живет почти восемь миллиардов человек и в основном в городах с насыщенной инфраструктурой. Результатом их деятельности явились парниковые газы, которые, как мы уже отмечали, влияют на изменение состава атмосферы, а значит и на климат на планете. Вполне понятно, что в последние десятилетия на самом высшем политическом уровне возник вопрос о необходимости сокращения вредоносной для атмосферы деятельности.

А может не стоит "копья ломать"?

- О том, что человек своей деятельностью развивает себя, но вредно влияет на природу, а тем самым и на своей здоровье, стало уже притчей во языцех. Однако в одном из академических изданий я недавно прочитал статью, где климатологи, те, кто занимаются Северным Ледовитым океаном, как они говорят, вышли на сушу и вместе с учеными по проблеме вечной мерзлоты пришли к выводам, несколько корректирующим положение, что именно человек наносит самый большой вред атмосфере. Они обнаружили, что выброс углекислого газа в Арктике, в районе вечной мерзлоты, гораздо больше, чем от промышленности. Значит сама природа добавляет, если не превосходит, вредное воздействия на атмосферу? Стоит ли тогда "ломать копья" в борьбе за сокращение вредных производств?

- Это, во-первых, не так. Мы же видим изменения концентрации, мы знаем баланс, сколько выбрасывается человеком, сколько (примерно оцениваем) могут поглотить Океан и земные экосистемы. Все это на уровне гипотез, согласно которым метангидраты на шельфе при таянии вечной мерзлоты выделяют потоки метана. Повторяю, это всего лишь гипотезы. Но анализируя спутниковые данные измерения метана и углекислого газа, мы видим тренды изменения этих величин за последние пятнадцать-двадцать лет. И они не фиксируют никакого дополнительного роста в высоких широтах Северного полушария!

- Тогда как объяснить их данные?

- Очень просто. Специалисты проходят на кораблях над каким-то разрезом, получают на приборах фиксацию повышения метана. Они считают, что эти показатели свидетельствуют о начале процесса выделения метана из вечной мерзлоты, которые влияют на изменение климата. Но это локальные показатели, а результаты других исследований, говорят, что изменение концентраций метана в этом районе проходит из-за разломов коры – где температура выше, там начинают таять метангидраты. Это никак не связано с процессом глобального потепления - это локальные процессы и в глобальном балансе они никакого существенного влияния на общее содержание не оказывают. Это лишь спекуляции, гипотезы, которые ничем не подтверждены, кроме таких локальных экспериментальных данных.

Жара связана с дождями!

- Чем объяснить одновременное и совершенно противоположное проявление погодных явлений: в одной части страны или континента сильнейшее превышение нормы температуры, вызывающее засуху и пожары, а в другой - наводнения с катастрофическими последствиями?

- Что касается одновременно происходящих наводнений и жары, это в общем процессы связанные друг с другом. Жара, установившаяся у нас на территории европейской части России, связана с блокирующим антициклоном (антициклон – это атмосферная масса, вихревое движение воздуха с высоким давлением в центре. В Северном полушарии движение идет по часовой стрелке, в Южном – против. Циклон - это закрученные в одном вихре ветра воздушные потоки над определенной частью планеты. Он имеет огромные размеры и пониженное давление в центре – ИФ). У нас в средних широтах идет постоянный перенос воздушных масс с запада на восток. Эта особенность связана с циркуляцией атмосферы вследствие перепада температур юг-север. И если возникает антициклон, то он не дает распространяться этому потоку. Но летом вместе с переносом воздушных масс к нам приходят с Атлантики влажные и прохладные воздушные потоки. Континент под воздействием летнего солнца разогревается быстрее и сильнее, а океан инерционен и температура грубо говоря остается около 18-20 градусов. Когда возникает антициклон, он как бы блокирует проход прохладных воздушных масс с океана и вызывает у нас жару! Плюс антициклон, - это чистое небо и вся солнечная радиация проходит по поверхности земли и нагревает ее.

Это одна сторона медали. Другая касается Европы: те циклоны которые раньше проходили через Европу на нашу территорию и шли далее, они тоже попадают в пробку. Вся эта влага застывает, и вместо того, чтобы просто пройти ливневыми осадками в течении одного дня, она льет в одном и том же месте в течение нескольких дней!

- Я вспоминаю при этом фразу из одной советской комедии: "на Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди"! Так и здесь: жара в средней части России в Западной Европе вызывает дожди. Так?

- Почти. Но и наш Юг также связан "играми" циклона и антициклона. В частности, более влажные и теплые воздушные массы над Черным морем, которое за последние 40 лет потеплело на 2,5 градуса, при прохождении циклона вдоль побережья, в предгорьях выливаются более обильными, чем раньше, дождями.

В чем-то человек бессилен...

- А влиять на это формирование человек как-то может?

- На формирование циклонов и антициклонов человек повлиять не может. Для этого нужны колоссальные энергии. По некоторым оценкам, энергия одного циклона, не самого большого, равна количеству электроэнергии, которое вырабатывает человек одномоментно! Это огромная энергия и как-то повлиять на формирование и динамику таких процессов в настоящее время абсолютно невозможно.

...а в чем-то пожинает плоды беспечности и даже жадности!

- А предусмотреть наводнения и засухи заранее можно?

- Вот это хороший и важный вопрос. Предсказуемостью таких событий в масштабах от недели до месяца сейчас интенсивно занимаются в нашем институте. Дело в том, что обычный прогноз погоды дает нам достоверный прогноз где-то на трое-пять суток, максимум – неделю, а вот за этим периодом уже погода случайна. Сейчас развиваются методы предсказания на более длительные масштабы, это уже как бы новая, другая наука. В этом плане мы пытаемся продвинуться. И не только мы. Последние десять лет интенсивные исследования на эту тему проводятся, в частности, в Европейском центре прогнозов. Недавно там вышла статья, где они сообщают, что смогли предсказать жару 2010 года примерно за месяц до того, как она пришла в Москву.

Но тут надо тоже понимать, что "задним умом" мы все крепки. Поэтому пока это всего лишь новое важное направление, которое интенсивно развивается. Но, откровенно скажу, каких-то значимых успехов еще нет. Надо применять другие методы, которые мы и хотим развивать.

И все же – природа природой, а человеку думать не помешает!

- И все же, я бы отметил, что по Германии до наводнения был прогноз: метеорологи предсказали интенсивность осадков и их локализацию. То есть количество осадков, которое выльется, было известно за день весьма точно. Этого времени достаточно для принятия экстренных мер. Но этого почему- то не случилось. Зная характер надвигающихся событий, никто серьезных мер не предпринял. Вот это странно. И в этом направлении тоже можно работать, как-то серьезнее относиться к прогнозам и рискам таких явлений.

- Мы говорили про наводнения. А по пожарам?

- По жаре я бы то же самое сказал. Мы не можем предсказать, когда у нас установится такой блокирующий антициклон. Он вдруг установился, зафиксировали. Но мы не знаем, когда он разрушится. То есть по характеру циркуляции мы можем сказать: да, этот блокирующий антициклон, скорее всего, просуществует, как минимум, неделю. Но далее уже включаются другие процессы – он может самоподдерживаться и зависнуть на одном месте – скажем, две-три недели, а то и месяц – и в таких условиях, конечно, возрастает риск пожаров. Здесь опять же надо учитывать предшествующие условия. Если почва влажная, например, то это хорошо, потому что влажная почва, испаряя влагу, не дает разогреться поверхности, если почва изначально уже сухая, тогда достаточно недели-полторы, почва высыхает, и земля начинает разогреваться, возникает почвенная засуха.

В таких условиях у нас и возникают пожары - торфяные, лесные, наступают самые негативные последствия как в 2010 году – сильное загрязнение атмосферы, пожары и т.д. Но здесь, повторюсь, также, как и с наводнениями, нужно просто принимать меры для предотвращения именно последствий таких жарких периодов. Об этом много писалось. В 2010 году те же торфяные области Подмосковья раньше мелиорировались, там были каналы, куда можно было пускать воду, чтобы их увлажнять. Все было запущено. Точно так же и с лесным хозяйством – просеки, вырубка старого сухого леса, вывоз его и т.д. – этим нужно активно заниматься. То есть это проблема комплексная и она связана не только с погодой, климатом, но и с действиями людей на поверхности земли, как они готовят леса, инфраструктуру к таким возможным событиям.

- Мы пожинаем плоды своей беспечности и равнодушия к природе.

- Да, да. Но и не только это. Мы пожинаем и плоды своей, скажем так, жадности и желания получить большую прибыль.

Что день грядущий нам готовит?

- Что нам ждать в ближайшие десять лет?

- В ближайшие десять лет продолжится потепление. Примерно такими же темпами, которое оно продолжалось и в предшествующие 20 лет. То есть за последние 30 лет температура в России увеличилась примерно на 1,2-1,5 градуса. Это в принципе много, ну, соответственно, за десятилетие где-то порядка 0,4-0,5 градуса еще нужно добавить потепления. То есть климат примерно будет таким же, как и сейчас, но заметно более теплым, чем в конце 20-го века. Нужно ожидать, что до середины века потепление продолжится. Поэтому какие-то меры для адаптации нужно принимать уже сейчас.

Я постоянно говорю, что изменения климата абсолютно не смертельны для человека. Он переживет более сильное потепление и более сильное похолодание. Проблема в тех издержках, которые получит экономика, жизнедеятельность человека, здоровье, если не готовиться к изменениям!