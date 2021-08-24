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Белорусский министр назвал частные детсады опорными точками цветной революции

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Во время протестов в Белоруссии частные детсады и другие образовательные учреждения становились опорными точками для цветной революции, заявил на Республиканском педагогическом совете министр образования страны Игорь Карпенко. Его цитирует "БелТА".

"Министр подчеркнул: полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня", - говорится в сообщении информагентства.

Министр отметил, что в Белоруссии нет лицензирования образовательной деятельности. Поэтому "любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов", только подав заявление и предъявив устав и документ об уплате госпошлины, сказал он.

Карпенко подчеркнул, что социально ориентированное государство должно дать качественное образование каждому.

"А навязывание рыночных механизмов в системе образования, платных услуг и сервисов фактически ведет к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей", - сказал чиновник.

Чтобы изменить ситуацию, министерство уже подготовило проект кодекса об образовании с запретом использовать слова "детский сад", "школа", университет" и подобные в названиях юрлиц, не являющихся учреждениями образования.

"Но этого недостаточно, - добавил Карпенко. - Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона "О лицензировании" соответствующей нормы. Данное предложение поддержано, в ближайшее время правительство внесет проект в Палату представителей".

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Белоруссия Минобразования Игорь Карпенко

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