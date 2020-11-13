Лукашенко выразил соболезнования родителям "пьяного" Бондаренко

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование родителям погибшего Романа Бондаренко, которого перед смертью избили люди в масках, срывавшие в его дворе бело-красно-белые ленты. При этом Лукашенко сказал, сославшись на СК, что Бондаренко в день смерти был пьян, передает "БелТА".

Он сказал это в интервью СМИ из Белоруссии и ближнего зарубежья.

По его словам, на место конфликта из-за лент во дворе по вызову выехал усиленный наряд милиции

"Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (Роман Бондаренко. - ИФ.) то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу", - рассказал Лукашенко.

Он напомнил, что люди во дворах вывешивали "коллаборационистские профашистские" флаги и ленты, а те, кто это не приемлет, их снимали и срезали.

"Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал (на заборах, спортивных площадках), выскочили из домов. И потасовки были. Но в данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил "карателям" в милицию", - рассказал президент.

По его словам, он поручил председателю Следственного комитета все "честно и объективно расследовать". А утром 13 ноября, когда "в очередной раз" начали обвинять милицию, он поручил генпрокурору взять расследование "под серьезнейший контроль", чтобы затем не говорили, что "милиция сама расследовала".

"Вот как было на самом деле. Я попросил расследовать, чтобы мы действительно не дали повод никому опять развернуть вот это: насилие, насилие, насилие! А что, власти надо было это? Да нет, нам это не надо. Нам уже это все надоело. Я только что сказал: нам надо и уборку урожая закончить, и накормить людей, и экономику сохранить. Нам это надо, а не вот эти события", - подчеркнул он.

По его словам, раньше "сакральной жертвой хотели сделать" Светлану Тихановскую, бывшего кандидата в президенты.

"И они постоянно старались где-то что-то найти. Вот они сейчас рванули на этого парня. Я еще раз говорю: искренние соболезнования родным и близким. Потеряли парня, - отметил глава государства. - Тяжелый случай, конечно. Пускай единичный, хотя это жизнь людей, так не скажешь. Но я вам должен в доказательство привести один пример. Я специально за сутки взял статистику погибших: два человека в ДТП погибло, убийство - один человек и тяжкие телесные с последующей смертью - один человек. Скажите, 2+1+1, кроме этой смерти, - это что, не погибшие люди? Погибшие. Ну а почему о них никто не говорит сегодня? А не надо, это неинтересно. Пять человек за сутки погибли. Выбрали одного человека и начали качать".

Он заявил, что сакральная гибель людей никому не нужна, погиб же "чей-то ребенок", и что "нельзя на гибели людей делать политику".

31-летний Роман Бондаренко поступил в больницу скорой помощи в ночь на 12 ноября. Как сообщал TUT.BY, у него диагностировали отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму, субдуральные гематомы, ушибы и ссадины, его несколько часов оперировали, но он умер.

Сообщалось, что он вышел во двор, когда неизвестные в масках начали срезать бело-красно-белые ленты. Началась перебранка, Бондаренко оттолкнули, он упал и ударился головой. Затем его увезли из двора в микроавтобусе, а полтора часа спустя он оказался в больнице. Врач в этой больнице заявил TUT.BY, что алкоголя в крови мужчины не обнаружили.