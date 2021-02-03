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Экспертиза показала, что о "лагерях для острокопытных" говорил замглавы МВД Белоруссии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В белорусской оппозиции сообщили о результатах независимой экспертизы, показавшей, что голос на записи выступления о "лагерях для острокопытных" принадлежит заместителю министра МВД Белоруссии Николаю Карпенкову.

"Сегодня независимая экспертиза, выполненная российским бюро "ГлавЭксперт" по запросу портала tut.by, доказала, что голос на записи о "лагерях" для белорусов, "лишних людях" а также убийстве Александра Тарайковского (первый погибший на протестах в Белоруссии - ИФ) принадлежит Николаю Карпенкову (замминистра МВД республики - ИФ)", - говорится в телеграм-канале экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Оппозиционная организация бывших силовиков BYPOL 15 января обнародовала аудиозапись, предположительно, сделанную 30 октября 2020 года. В описании к ролику говорится, что на записи нынешний замминистра внутренних дел Карпенков выступает перед личным составом управления МВД, которым он ранее командовал.

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На записи человек объясняет, что нужно калечить агрессивных протестующих, и упоминает создание лагеря "для особо острокопытных". Говорящий, в частности, назвал первого погибшего участника протестов Александра Тарайковского "пьяницей и дебилом" и сказал, что тот "умер от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь". В августе в МВД обещали разобраться в обстоятельствах гибели Тарайковского, а министр Юрий Караев не исключал, что тот мог погибнуть от нелетального оружия.

Оппозиция отправила запись в Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

В офисе Тихановской утверждают, что "лидеры ПА осудили намерения создавать лагеря и приказ стрелять в протестующих, призывают освободить Игоря Лосика (белорусский блогер, держал голодовку в СИЗО более 40 дней) и других политзаключённых, привлечь к ответственности виновных и начать международное расследование по рекомендациям Московского механизма ОБСЕ".

Белоруссия Николай Карпенков

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