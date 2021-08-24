Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Ученые сравнили шансы попасть в больницу у привитых и непривитых от COVID

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Людям, не вакцинированным от COVID-19, в 29 раз больше грозит вероятность быть госпитализированным с коронавирусом, чем тем, кто прошел вакцинацию, сообщает во вторник портал Axios со ссылкой на исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

При этом у вакцинированных в пять раз меньше вероятность заразиться коронавирусом, чем у непривитых.

Axios уточнят, что такие данные были получены CDC при анализе эпидемиологической ситуации за конец июля в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Однако специалисты также установили, что 25% случаев заражений в округе, зафиксированных в период с 1 мая по 25 июля, пришлись на вакцинированных жителей США. Также 71% зараженных был не вакцинирован, а 3% не закончили курс вакцинации.

Данные по инфицированным, но вакцинированным согражданам, поясняет Axios, идут в русле другого исследования CDC, согласно которому эффективность вакцинации несколько сократилась с связи с циркулированием штамма коронавируса "дельта".

Так, эксперты CDC, обследовав группу медперсонала, находящегося на переднем крае борьбы с пандемией, установили, что вне зависимости от времени вакцинации эффективность защиты вакцин сократилась до 66%. На прошлой неделе, напоминает Axios, также были обнародованы предварительные данные изучения результативности вакцин: оказалось, что уровень защиты упал с 92% в начале мая до примерно 80% к концу июля.

Хроника коронавируса. Август.

21
В Китае впервые с июля не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом внутри границ23 августа. Фестиваль Гай Джатра празднуют в Непале в период пандемии коронавируса COVID-19. Отмечая религиозный праздник непальские индусы просят спасения и мира для членов их семей, которые скончались в прошлом году.20 августа. Безработица и высокие цены на продовольствие приводят к увеличению числа бездомных в Бразилии на фоне пандемии коронавируса.19 августа. В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса.18 августа. Отель для прохождения 21-дневного карантина для прибывающих в Гонконг из стран "повышенного риска".17 августа. Камни с именами умерших от коронавируса, разложенные на стихийном мемориале у здания правительства Буэнос-Айреса.16 августа. На Филиппинах зарегистрирован первый случай лямбда-варианта коронавируса.13 августа. Похоронные бригады работают круглосуточно во многих районах Индонезии, не только помогая хоронить, но и знакомя общественность с новыми правилами погребения умерших от заражения COVID-19.12 августа. Изоляция австралийского Мельбурна будет продлена на неделю после того, как штат Виктория зафиксировал 20 новых случаев заражения COVID-19.11 августа. В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca.9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
В Китае впервые с июля не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом внутри границ
Хроника 09 января 2020 года – 24 августа 2021 годаПандемия коронавируса
CDC США Коронавирус

Новости
Афганистан во власти талибов

Байден выразил надежду на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа

Байден выразил надежду на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа

Что произошло за день: вторник, 24 августа

Афганистан во власти талибов

Меркель согласилась заплатить Афганистану 600 млн евро "помощи"

Меркель согласилась заплатить Афганистану 600 млн евро "помощи"

Шойгу видит угрозу в огромном количестве оружия, доставшегося талибам

Шойгу видит угрозу в огромном количестве оружия, доставшегося талибам
Афганистан во власти талибов

Талибы не разрешат продолжить эвакуацию из Кабула после 31 августа

Афганистан во власти талибов

Глава ЦРУ встретился в Кабуле с одним из лидеров талибов

Пандемия коронавируса

В Израиле выявили рекордное за полгода число заразившихся COVID за сутки

Афганистан во власти талибов

В ООН заявили о казнях мирных граждан талибами и вербовке ими детей

В ООН заявили о казнях мирных граждан талибами и вербовке ими детей

В Иране опровергли захват украинского самолета в Афганистане

Афганистан во власти талибов

Талибы назначили министра финансов и и.о. главы МВД Афганистана

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');