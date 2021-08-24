Ученые сравнили шансы попасть в больницу у привитых и непривитых от COVID

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Людям, не вакцинированным от COVID-19, в 29 раз больше грозит вероятность быть госпитализированным с коронавирусом, чем тем, кто прошел вакцинацию, сообщает во вторник портал Axios со ссылкой на исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

При этом у вакцинированных в пять раз меньше вероятность заразиться коронавирусом, чем у непривитых.

Axios уточнят, что такие данные были получены CDC при анализе эпидемиологической ситуации за конец июля в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Однако специалисты также установили, что 25% случаев заражений в округе, зафиксированных в период с 1 мая по 25 июля, пришлись на вакцинированных жителей США. Также 71% зараженных был не вакцинирован, а 3% не закончили курс вакцинации.

Данные по инфицированным, но вакцинированным согражданам, поясняет Axios, идут в русле другого исследования CDC, согласно которому эффективность вакцинации несколько сократилась с связи с циркулированием штамма коронавируса "дельта".

Так, эксперты CDC, обследовав группу медперсонала, находящегося на переднем крае борьбы с пандемией, установили, что вне зависимости от времени вакцинации эффективность защиты вакцин сократилась до 66%. На прошлой неделе, напоминает Axios, также были обнародованы предварительные данные изучения результативности вакцин: оказалось, что уровень защиты упал с 92% в начале мая до примерно 80% к концу июля.