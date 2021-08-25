Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 213,2 млн

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды составило 213 205 948, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число погибших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 452 460 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 38 075 085 инфицированных COVID-19, а число жертв болезни выросло до 630 816.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 512 366, а общее число умерших от последствий заражения составило 435 758.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 614 866 заболевших, умерли 575 742 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 572,9. В США на 1 млн жителей умерли 1 945 человек, в Индии - 312, в Бразилии - 2 687.