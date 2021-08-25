Американские конгрессмены посетили аэропорт Кабула

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей США Сет Мултон и Питер Мейер посетили аэропорт Кабула, в котором проходит эвакуация тысяч людей, стремящихся покинуть Афганистан, сообщает в среду Associated Press.

Американские официальные лица пояснили, что визит, совершённый во вторник, стал неожиданностью как для Пентагона, так и для Госдепа. Там узнали о поездке лишь когда самолёт с конгрессменами уже направлялся в Кабул. Американские военные в аэропорту были вынуждены выделить силы для охраны конгрессменов.

Собеседники агентства отметили, что считают такую поездку плохой идеей, так как американские военные из-за неё отвлеклись от своей главной задачи: эвакуации из Афганистана спасающихся от движения "Талибан" (запрещено в РФ) гражданских лиц.

Мултон - конгрессмен-демократ, Мейер - республиканец. Мултон в прошлом служил в морской пехоте США.

Ранее президент США Джо Байден в ходе экстренного саммита G7 заявил, что Вашингтон нацелен на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа, однако допускает возможность изменений в графике.

При этом представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид указал, что попытки продолжить эвакуацию после 31 августа нарушат условия соглашений и предупредил о необходимости вывезти всех людей до конца этого дня. По его словам, 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации.