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Байден выразил надежду на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа

Байден выразил надежду на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа
Фото: Mark Andries / U.S. Marine Corps via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе экстренного саммита G7 заявил, что Вашингтон нацелен на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа, однако допускает возможность изменений в графике, говорится в заявлении Белого дома.

Эвакуация из Афганистана

"Он подтвердил, что в данный момент мы на пути к тому, чтобы завершить эвакуацию к 31 августа, а также рассказал о том, как продвигается эвакуация желающих вернуться домой американцев, граждан третьих стран и афганцев, которые были нашими союзниками во время войны", - говорится в документе.

"Также президент попросил Пентагон и Государственный департамент (составить - ИФ) запасные планы для корректировки графика, если это станет необходимым", - указано в заявлении.

Ранее представитель движения "Талибан" (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что попытки продолжить эвакуацию после 31 августа нарушат условия соглашений и предупредил о необходимости вывезти всех людей до конца этого дня. По его словам, 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации.

По сообщению телеканала CNN, американские военные к настоящему моменту вывезли из Афганистана 4 тысяч лиц, имеющих паспорта США, и членов их семей. Об этом рассказал неназванный высокопоставленный представитель Госдепа США.

Хроника 18 июля – 24 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Джо Байден Талибан

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