Fox News стал самым популярным каналом в США из-за событий в Афганистане

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Телеканал Fox News на прошлой неделе стал самым популярным в США из-за освещения эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование компании Nielsen.

Среднее число просмотров телеканала составило 2,94 млн зрителей. До этого последний раз Fox News занимал первое место в рейтингах в сентябре прошлого года, когда показывал предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

На прошлой неделе второе место по просмотрам в США заняла телекомпания CBS News со средним числом зрителей 2,57 млн человек, а третье - NBC News, трансляции которой в среднем смотрели 2,53 млн человек.

США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан. Представитель движения "Талибан" (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявлял, что попытки продолжить эвакуацию после 31 августа нарушат условия соглашений и предупредил о необходимости вывезти всех людей до конца этого дня. По его словам, 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации.