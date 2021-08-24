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США начали выводить из Афганистана остающихся там военных

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - США приступили к выводу из Афганистана оставшихся военных, обеспечивающих процесс эвакуации из Кабула, сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

Эвакуация из Афганистана

"Мы до сих пор можем защищать аэропорт (Кабула - ИФ)", - заявил при этом один из источников Fox News.

Также один из представителей властей заверил, что администрация США "все еще может вывезти американцев, кто хочет эвакуироваться".

В свою очередь Fox News отмечает, что во вторник в аэропорту Кабула наблюдалось меньше американских солдат, чем накануне.

США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан. Представитель движения "Талибан" (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявлял, что попытки продолжить эвакуацию после 31 августа нарушат условия соглашений и предупредил о необходимости вывезти всех людей до конца этого дня. По его словам, 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации.

Ранее телеканала CNN сообщал, что американские военные к настоящему моменту вывезли из Афганистана 4 тысяч лиц, имеющих паспорта США, и членов их семей.

Хроника 18 июля – 24 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Кабул

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