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Ученым из РФ, которых судят на Шри-Ланке за сбор жуков, в 3 раза сократили число обвинений

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Природоохранная полиция Шри-Ланки выступила на суде с заявлением о снижении числа обвинительных пунктов в отношении трех россиян, которых уже больше года судят за якобы незаконный сбор жуков, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Природоохранная полиция выступила с заявлением о послаблении обвинения в отношении россиян. В последней редакции обвинительного заключения число пунктов снижено с 277 до 102", - сказал Мельников.

Он добавил, что это стало возможным благодаря активной работе российских дипломатов, правозащитников и адвокатов, также он связывает это с абсурдностью обвинения и надеется, что в ближайшее время оно будет полностью снято.

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"Сторона обвинения явно затягивает процесс с целью вынудить россиян признать обвинения, поскольку наши граждане находятся там без средств к дальнейшему существованию и возможности заработка. Спустя почти год после начала судебного процесса было опрошено лишь двое свидетелей обвинения из 16", - сказал Мельников.

Он отметил, что, учитывая количество пунктов обвинения на данный момент, каждому из россиян грозит по 20 лет лишения свободы, либо по 2 млн рублей штрафа. При прежнем количестве обвинений они могли получить по 40 лет тюрьмы или по 3 млн рублей штрафа.

Ранее сообщалось, что у находившегося на Шри-Ланке зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко обнаружили мертвых жуков, после чего он попал в местную тюрьму якобы за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его коллег - Артем Рябов и Николай Килафян - были задержаны в феврале 2020 года. В мае того же года их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд.

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Всем троим ранее были предъявлены обвинения в уничтожении и попытке вывоза жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением насекомых, а подбирал вдоль дороги погибших особей, фотографировал и описывал их.

Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвиняют россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и несколько видов рептилий.

У всех троих россиян имеются серьезные проблемы со здоровьем, однако получить необходимую медицинскую помощь на Шри-Ланке в данный момент они не могут.

Шри-Ланка Россия

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