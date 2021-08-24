Ученому из РФ, которого судят на Шри-Ланке, срочно требуется операция

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Одному из трех российских ученых, которых судят на Шри-Ланке якобы за незаконный сбор жуков, Николаю Килафяну, потребовалась срочная операция за пределами страны, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Николаю диагностировали тяжелый оскольчатый перелом ноги. Ему необходима операция, которую не могут сделать на территории Шри-Ланки, учитывая тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране. Ему необходимо в кратчайшие сроки оказаться на родине", - сказал Мельников.

Он выразил надежду, что власти Шри-Ланки "откажутся от абсурдных обвинений в адрес россиян", учитывая низкие перспективы вынесения обвинительного приговора, и снимут все обвинения, либо примут акт о помиловании ученых.

"Всем трем россиянам из-за состояния их здоровья угрожает серьезная опасность. У Александра Игнатенко продолжаются проблемы с желудком, также он до сих пор не может оправиться от осложнений после перенесенного коронавируса. С последствиями COVID-19 также продолжает бороться и третий россиянин - Артем Рябов", - уточнил Мельников.

По его словам, искусственное затягивание судебного процесса шри-ланкийским судом крайне негативно сказывается на состоянии здоровья россиян, и он надеется, что российские власти в кратчайшие сроки вмешаются в ситуацию и поспособствуют возвращению своих граждан.

Мельников напомнил, что россияне также продолжают испытывать серьезные финансовые трудности из-за высоких затрат на лечение, проживание, питание. Продолжает действовать наложенный судом запрет на возможность их работы на Шри-Ланке.

Мать Игнатенко, в свою очередь, продолжает сбор средств для помощи сыну и его товарищам.

В чем обвиняют российских зоологов в Шри-Ланке

Ранее сообщалось, что у находившегося на Шри-Ланке зоолога из Ростова-на-Дону Игнатенко обнаружили несколько мертвых жуков, после чего он попал в местную тюрьму якобы за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его коллег - Артем Рябов и Николай Килафян - были задержаны в феврале 2020 года. В мае того же года их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд.

Всем троим ранее были предъявлены обвинения в уничтожении жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением насекомых, а подбирал вдоль дороги погибших особей, фотографировал и описывал их.

Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвиняют россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий.

По словам Игнатенко, если его признают виновным, ему будет необходимо заплатить штраф в размере 3 млн рублей в эквиваленте, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.

В октябре 2020 года дело отправили на дорасследование. После этого ученых также обвинили в контрабанде.