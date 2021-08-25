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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Кремле считают существенными разногласия с Анкарой по Крыму

Москва готова разъяснить турецкой стороне ошибочность ее позиции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - У России с Турцией партнерские отношения, но это не значит, что у двух стран нет существенных разногласий по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал участие турецкой делегации в саммите "Крымская платформа" в Киеве.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 23 августа заявил в Киеве, что этот саммит, по его мнению, открывает "страницу поиска мирного, длительного решения возвращения Крыма в Украину, потому что Крым - это Украина". В Кремле ранее не раз говорил, что Крым - часть России и этот вопрос закрыт.

"Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, причем, не просто декларативный, а действительно, который основывается на реальном прочном фундаменте экономического инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема", - сказал он.

"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной, и мы готовы, исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом", - заявил Песков.

На вопрос, как Москва будет относиться к странам-участницам "Крымской платформы", Песков ответил, что пока саммит носил декларативный характер и не имел "осязаемого продолжения".

"Хотя даже этот декларативный характер, конечно, носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно же, нами тщательно фиксируется. И, конечно, соответствующие выводы для себя мы делаем", - добавил пресс-секретарь президента.

В Кремле считают, что любые разногласия необходимо решать путем диалога.

"Мы готовы к диалогу, мы готовы разъяснять реальное положение дел и готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны", - сказал Песков.

Турция Крым МИД Кремль Мевлют Чавушоглу Киев Дмитрий Песков

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