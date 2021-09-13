B Кремле прокомментировали желание Зеленского обсудить с Путиным статус Крыма

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на его переговорах с российским лидером Владимиром Путиным обязательно должен подниматься вопрос о статусе Крыма, ставит под сомнение саму возможность саммита Россия-Украина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

12 сентября пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, но на этой встрече обязательно должен быть поднят вопрос об "оккупации Крыма".

"В такой постановке вопроса обсуждение Крыма невозможно. Такая формулировка ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи", - сказал на это Песков. Ранее он не раз говорил, что тема Крыма для Москвы закрыта.

На вопрос, что бы могли обсудить два президента, он ответил, что "это, конечно же, реализация Киевом минских договоренностей, договоренностей Парижского саммита, а также двухсторонние отношения".

На вопрос, готова ли Москва обсуждать с Киевом тему войны и мира в Донбассе, Песков ответил: "Мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось. Мы повторяли это неоднократно на разных уровнях".

"Донбасс можно обсуждать с точки зрения выполнения абсолютно четко прописанных на бумаге положений минского комплекса мир", - уточнил он.

5 сентября Песков сказал, что Путин готов встретиться с Зеленским "и вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений", но пока подготовка к таким переговорам не началась. 10 сентября президент Украины заявил, что Россия не хочет быстро "завершить войну" в Донбассе, и пообещал заставить российское руководствво начать говорить "о деоккупации" украинских территорий.