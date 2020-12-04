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Москва продолжит "терпеливо" доводить до Турции позицию РФ по Крыму

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Тема Крыма входит в число вопросов, по которым позиции Москвы и Анкары кардинально расходятся, это не препятствует развитию отношений между двумя странами, РФ продолжит доводить до Турции свою позицию по данной проблеме, заявили в Кремле.

"Отношения между Россией и Турцией важны для нас, для наших коллег в Анкаре, для региональной безопасности и стабильности. Эти отношения носят взаимовыгодный характер, основываются на принципах невмешательства в дела друг друга и уважения интересов друг друга. Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, не омрачают ли разногласия по Крыму отношения между Россией и Турцией и президентами двух стран.

На просьбу уточнить, обсуждается ли тема Крыма между Москвой и Анкарой, Песков сказал: "Эта тема не может обсуждаться никак, но мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно".

Позиция Турции по Крыму

В середине октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к РФ. Об этом он сказал на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи в Стамбуле.

"Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма", - сказал Эрдоган.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина итоги плебисцита не признает и называет Крым своей территорией, которую оккупировала Россия. Москва в свою очередь заявляет, что вопрос Крыма закрыт, полуостров принадлежит России.

Турция Крым Украина Дмитрий Песков

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