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Глава ВОЗ назвал три ближайших месяца важными для подготовки к новой пандемии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться в ближайшие три месяца к новой пандемии. Он заявил об этом во время брифинга в Женеве, трансляция которого опубликована на странице организации в Twitter.

По словам Гебрейесуса, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", — сказал Гебрейесус.

Ранее ВОЗ сообщила о стабилизации темпов распространения коронавирусной инфекции в мире на отметке около 4,5 млн новых случаев в неделю. В организации заявили, что это говорит о том, что количество новых еженедельных случаев, вероятно, выходит на стабильный уровень после роста в течение почти двух месяцев.

Хроника 09 января 2020 года – 26 августа 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус COVID-19 Тедрос Аданом Гебрейесус

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