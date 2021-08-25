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ВОЗ сообщила о стабилизации темпов распространения COVID в мире

ВОЗ сообщила о стабилизации темпов распространения COVID в мире
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире, увеличивавшиеся на протяжении последних двух месяцев, сейчас начали стабилизироваться на отметке около 4,5 млн новых случаев в неделю, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду.

Так, за неделю с 16 по 22 августа по всему миру было зарегистрировано примерно 4,5 млн новых случаев заражения коронавирусом. Неделей ранее было зафиксировано более 4,4 млн случаев. В ВОЗ заявили, что это говорит о том, что количество новых еженедельных случаев, вероятно, выходит на стабильный уровень после роста в течение почти двух месяцев.

Количество смертей от заболевания по всему миру так же не сильно превысило цифры предыдущей недели и составило более 68 тыс. смертей против более 66 тыс. смертей, зарегистрированных на неделе с 9 по 15 августа.

За весь период пандемии уже зарегистрировано около 214 млн случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 и более 4,4 млн смертей от последствий заражения.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 августа 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Коронавирус

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