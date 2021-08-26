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Представительство ВОЗ останется в Афганистане

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что продолжает работать в Афганистане, но ее запасы медицинских материалов на исходе.

ВОЗ заявляет, что численность ее персонала в Афганистане составляет 700 человек, которые работают во всех 34 провинциях страны. Даже в свете последних событий и наступления движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) представительство ВОЗ не намерено покидать страну и просит международное сообщество о поддержке.

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"В настоящее время представители пытаются добиться разрешения на доставку в Афганистан 500 тонн медицинских материалов: груз застрял в Дубае, поскольку кабульский аэропорт не принимает коммерческие рейсы", - сообщил журналистам региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан, чьи слова цитирует сайт организации. Он выразил надежду на то, что в ближайшие дни ситуация сдвинется с мертвой точки.

"Мы ведем переговоры с правительствами трех-четырех стран", - заявил представитель ВОЗ, но отказался уточнить, каких именно.

По словам Бреннана, и после доставки помощи в Кабул придется решать множество сложных проблем, включая сортировку и распределение материалов по стране. По сведениям главы отдела менеджмента, в региональном офисе ВОЗ Раны Хадже, в настоящее время многие афганские медицинские учреждения работают, однако запасы необходимых материалов на исходе.

"В Афганистане уже использованы 70 процентов материалов из "неприкосновенного запаса", который обычно создают в любой стране на случай чрезвычайных ситуаций. Оставшегося на складе хватит на неделю, нам нужно срочно пополнить запасы медицинских материалов и оборудования", - предупредила она.

По данным ВОЗ, представители движения "Талибан", занимающиеся вопросами здравоохранения, не оказывают давления на медработников и призывают их вернуться на рабочие места. Однако многие женщины из числа медперсонала не торопятся возвращаться, а некоторые в свете возникшей ситуации решили уволиться. ВОЗ также сообщает, что в Афганистане растет число инфицированных COVID-19. Эксперты опасаются, что на фоне массовых переселений вирус будет распространяться с еще большей скоростью. При этом масштабы тестирования на COVID-19 по сравнению с прошлой неделей сократились на 80 процентов, поэтому истинное положение дел оценить сложно.

Вакцины получили лишь пять процентов афганцев - это около двух миллионов человек. ВОЗ и ее партнеры в стране пытаются укрепить меры по выявлению инфицированных и вакцинации переселенцев, вынужденных покинуть свои дома.

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ВОЗ Афганистан

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