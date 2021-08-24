ЮНИСЕФ сообщил о 10 миллионах афганских детей, нуждающихся в помощи

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На сегодняшний день в Афганистане в гуманитарной помощи нуждаются примерно 10 млн детей, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

"Такова суровая реальность для афганских детей, и в условиях нынешних политических событий и смены власти она не изменится", - заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, добавив, что из 10 млн детей уже в этом году около миллиона могут оказаться на грани голода и, не получив необходимого лечения, умереть. Слова Фор приводятся на сайте организации.

По оценкам Детского фонда, на сегодняшний день школу не посещают 4,2 млн юных афганцев, в том числе 2,2 млн девочек. Около 435 тыс. детей и женщин являются беженцами в собственной стране.

Эксперты ЮНИСЕФ полагают, что в ближайшие месяцы из-за сильной засухи и, как следствие, нехватки воды, а также разрушительных социально-экономических последствий пандемии COVID-19 и наступления зимы, потребности детей и женщин в гуманитарной помощи значительно возрастут.

Фор подчеркнула, что в такой ситуации сотрудники ЮНИСЕФ просто не могут уехать из Афганистана.

"Мы настоятельно призываем "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) и другие стороны обеспечить ЮНИСЕФ и нашим гуманитарным партнерам безопасный, своевременный и беспрепятственный доступ к детям, где бы они ни находились. Кроме того, все гуманитарные организации должны иметь возможность действовать в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости", - подчеркнула глава фонда.

Она добавила, что ООН и ее партнеры будут прилагать все необходимые усилия для обеспечения защиты жизни и прав каждого афганского ребенка.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что доставила в больницы в Кабуле, Кундузе и Гильменде медоборудование для больных с серьезными травмами и ожогами, а также медицинские комплекты для оказания первичной помощи.

"Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане ухудшается. В стране множество перемещенных лиц, что оборачивается ростом инфекционных заболеваний. Запасы медикаментов истощаются, и их нужно пополнять", - говорится в сообщении ВОЗ.

Со своей стороны, Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН) продолжает работу по снабжению афганцев продуктами питания. Только за последнюю неделю ВПП ООН доставила примерно 600 тонн продуктов питания для 80 тысяч человек. Этот груз был переправлен через сухопутные границы.