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Российский Бе-200 прекратил тушить лесные пожары в Греции

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский самолет-амфибия Бе-200, участвовавший в тушении лесных пожаров в Греции по контракту с компанией ОАК, завершил миссию, сообщил "Ростех".

Отмечается, что самолет тушил пожары в течение двух месяцев над континентальной частью страны и островами. Экипаж участвовал в тушении пожаров в районе Лимнии на острове Хиос, Варибоби и Вилия – в Западной и Восточной Аттике. Самолет совершил более 60 вылетов и сбросил суммарно более 5 тысяч тонн воды.

Бе-200ЧС изготавливается таганрогским предприятием ТАНТК имени Бериева. Самолет-амфибия неоднократно демонстрировал высокую эффективность в борьбе с лесными и техногенными пожарами в России и других странах.

Бе-200 Греция

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