Российский Бе-200 потушил пожар на греческом острове Хиос

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский самолет-амфибия Бе-200 принял участие в тушении пожара на острове Хиос в Греции, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС 8 июля потушил пожар на греческом острове Хиос. Всего было выполнено 11 циклов заборов – сбросов воды, для чего потребовалась одна дозаправка воздушного судна. По окончании миссии самолет вернутся на аэродром базирования самолета Елефсина", - заявили в "Ростехе".

Там отметили, что представители министерства защиты граждан Греции высоко оценили эффективность использования российского самолета.

"Бе-200ЧС борт 21512 находится в Греции по договору на оказание услуг по пожаротушению между министерством защиты граждан Греции и ПАО "Ил" с 30 июня 2020 года. Соответствующий договор был официально подписан в Афинах, его подготовка велась при поддержке представительства "Ростеха" в Греции", - сказали в госкорпорации.

Бе-200 – многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Бе-200 производятся Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ТАНТК) им. Бериева Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК в составе "Ростеха"). Первый полет самолета-амфибии состоялся 24 сентября 1998 года.