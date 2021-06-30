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Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС будет тушить пожары в Греции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский самолет Бе-200ЧС на коммерческой основе будет принимать участие в тушении лесных пожаров на территории Греции, сообщили в госкорпорации "Ростехе" в среду.

Договор между министерством защиты граждан Греции, отвечающим за борьбу с природными пожарами, и ПАО "Ил" был подписан в Афинах. Самолет сегодня прибыл в Грецию.

В сообщении отмечается, что российская сторона регулярно получает запросы от иностранных государств на оказание помощи в ликвидации лесных пожаров.

"В 2020 году впервые был реализован контракт по оказанию услуг по пожаротушению с зарубежным заказчиком. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС получил положительные оценки. Это способствовало его продвижению на зарубежные рынки как в формате оказания услуг, так и с целью прямых поставок", - сообщили в "Ростехе".

Греция Бе-200ЧС Ростех

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