В Белоруссии не стали заводить дело по жалобам 680 человек на насилие силовиков на протестах

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела по заявлениям о насилии со стороны силовиков на протестах, проходивших в стране после президентских выборов 2020 года.

"Следственным комитетом завершена проверка серии обращений граждан с заявлениями о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел в связи с их задержанием в местах массовых беспорядков, помещением и содержанием в ИВС и ЦИП ГУВД Мингорисполкома... По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - сообщается на сайте СК в четверг.

В сообщении сказано, что в ходе проверки были "тщательно изучены доводы всех обратившихся, проведены судебные медицинские и иные криминалистические экспертизы, изучены документы из мест изоляции правонарушителей, опрошены очевидцы". "Установлен управляемый характер подачи обращений от лиц, получивших телесные повреждения во время пресечения правоохранителями массовых беспорядков, а также при задержании нарушителей, их доставлении, содержании в местах изоляции и при пресечении противоправного поведения, преодоления сопротивления и дальнейшего неповиновения", - заявили в СК.

"Собранные доказательства, в том числе видеозаписи МВД, позволяют констатировать применение со стороны сотрудников физической силы и специальных средств при пресечении правонарушений в соответствии с требованиями закона "Об органах внутренних дел" и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь. Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке", - заверили в Следственном комитете.

При этом здесь отметили, что "распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими, телеграмм-каналами заявления о якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из пояснений самих заявителей".

Жалобы 680 человек

По данным ведомства, в центр изоляции правонарушителей и ИВС ГУВД Мингорисполкома с 9 по 15 августа 2020 года доставили более 2 тыс. задержанных, при этом численность сотрудников ЦИП и ИВС составляла порядка 50 человек. "Из общего количества задержанных с заявлениями о проведении проверки по фактам якобы имевших место противоправных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел обратились 680 человек. Подавляющее большинство заявителей - это граждане в возрасте до 30 лет, не работающие, индивидуальные предприниматели и студенты. Часть из них ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления", - рассказали в СК.

"Кроме того, в ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий - последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался как фиктивный инструмент для получения "политического убежища" в других странах", - добавили в ведомстве.

В сообщении СК сказано, что "многие из задержанных доставлялись в ЦИП и ИВС с телесными повреждениями, полученными в местах проведения несанкционированных массовых мероприятий и массовых беспорядков". "Всем лицам, нуждавшимся в медицинской помощи, она была оказана бригадами скорой, а также врачами ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома", - подчеркнули в комитете.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.