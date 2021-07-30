В Белоруссии после протестов возбудили почти 4,7 тыс. уголовных дел

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии возбудил 4 691 уголовное дело, связанное с акциями протеста после президентских выборов 2020 года.

"С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей. Следственными подразделениями возбуждено 4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений", - сообщается на сайте СК в пятницу.

В СК сообщили, что наибольший удельный вес составляют преступления, предусмотренные ст.341 (осквернение сооружений и порча имущества) и ст.369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Белоруссии. Завершено расследование 857 таких дел, из них прокурору для направления в суд передано 825 уголовных дел о 1184 преступлениях.

Глава СК Дмитрий Гора подчеркнул, что Следственный комитет совместно с заинтересованными органами "продолжит выявление и привлечение к уголовной ответственности радикалов, экстремистов, тех, кто посягал на суверенитет и общественную безопасность страны". "Ответственность таких лиц неотвратима. Это была и будет принципиальная позиция Следственного комитета", - заявил он.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.