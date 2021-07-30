Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 196 582 301+613 991

В Белоруссии после протестов возбудили почти 4,7 тыс. уголовных дел

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии возбудил 4 691 уголовное дело, связанное с акциями протеста после президентских выборов 2020 года.

"С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей. Следственными подразделениями возбуждено 4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений", - сообщается на сайте СК в пятницу.

В миреПравозащитники насчитали в Белоруссии 534 политзаключенныхЧитать подробнее

В СК сообщили, что наибольший удельный вес составляют преступления, предусмотренные ст.341 (осквернение сооружений и порча имущества) и ст.369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Белоруссии. Завершено расследование 857 таких дел, из них прокурору для направления в суд передано 825 уголовных дел о 1184 преступлениях.

Глава СК Дмитрий Гора подчеркнул, что Следственный комитет совместно с заинтересованными органами "продолжит выявление и привлечение к уголовной ответственности радикалов, экстремистов, тех, кто посягал на суверенитет и общественную безопасность страны". "Ответственность таких лиц неотвратима. Это была и будет принципиальная позиция Следственного комитета", - заявил он.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

Протесты в Минске

22
Белоруссия

Новости по теме

Новости

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 196,6 млн человек

Пандемия коронавируса

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июля

Пандемия коронавируса

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19
Пандемия коронавируса

Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет

Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет

Начальник штаба ВВС Великобритании назвал действия РФ и Китая в космосе опасными

Полет корабля Starliner компании Boeing к МКС перенесли на 3 августа

Следующий российский модуль планируется отправить на МКС 24 ноября

Космонавты измерят давление в модуле "Наука" после инцидента с двигателями

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');