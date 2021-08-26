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На юге Казахстана начали эвакуацию жителей после взрыва в воинской части

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Жамбылской области на юге Казахстана, где произошел взрыв на складе воинской части, эвакуируют население из близлежащих домов, сообщил заместитель министра обороны республики Руслан Шпекбаев.

"На складе (где происходит возгорание в результате взрыва - ИФ) хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем, в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов", - сказал Шпекбаев. Комментарий замминистра предоставила пресс-служба Минобороны республики.

По словам заместителя министра, в настоящее время ликвидация очага возгорания продолжается, причины устанавливаются.

"К месту происшествия направлена комиссия под руководством министра обороны, которая будет заниматься ликвидацией последствий происшествия", - отметил Шпекбаев.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (местное время) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв "неустановленных предметов".

Казахстан

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