Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Близ казахского города Тараз произошел мощный взрыв

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вблизи города Тараз на юге Казахстана произошел взрыв, возник крупный пожар.

Видео и фотографии взрыва и пожара рассылаются в социальной сети очевидцами.

В пресс-службе администрации области агентству "Интерфакс" подтвердили, что произошел взрыв и пожар. "Сейчас уточняется, где это, это не в самом городе, за городом. Туда выехали специалисты. Точной информации пока нет, что именно горит", - сказал сотрудник пресс-службы.

В МЧС Казахстана уточнили, что сообщение об этом чрезвычайном происшествии будет публиковать Минобороны республики.

В Минобороны заверили, что в скором времени проинформируют о случившемся.

Казахстан Тараз

Новости

В Лондоне сочли, что теракты в Кабуле устроило "Исламское государство"

Пентагон подтвердил данные о двух взрывах у аэропорта Кабула

Афганистан во власти талибов

Жертвами теракта близ аэропорта Кабула стали 13 человек

Жертвами теракта близ аэропорта Кабула стали 13 человек

Трое военных США ранены в результате взрыва близ аэропорта в Кабуле

Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник

Пентагон сообщил о взрыве возле аэропорта в Кабуле

Пентагон сообщил о взрыве возле аэропорта в Кабуле

В Белоруссии не стали заводить дело по жалобам 680 человек на насилие силовиков на протестах

В Белоруссии не стали заводить дело по жалобам 680 человек на насилие силовиков на протестах
Афганистан во власти талибов

Талибы назначили руководителей силовых структур

Талибы назначили руководителей силовых структур
Афганистан во власти талибов

Талибы запретят музыку в Афганистане

Талибы запретят музыку в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Посол РФ сообщил о гибели порядка 50 человек в аэропорту Кабула

Посол РФ сообщил о гибели порядка 50 человек в аэропорту Кабула
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');