Близ казахского города Тараз произошел мощный взрыв

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вблизи города Тараз на юге Казахстана произошел взрыв, возник крупный пожар.

Видео и фотографии взрыва и пожара рассылаются в социальной сети очевидцами.

В пресс-службе администрации области агентству "Интерфакс" подтвердили, что произошел взрыв и пожар. "Сейчас уточняется, где это, это не в самом городе, за городом. Туда выехали специалисты. Точной информации пока нет, что именно горит", - сказал сотрудник пресс-службы.

В МЧС Казахстана уточнили, что сообщение об этом чрезвычайном происшествии будет публиковать Минобороны республики.

В Минобороны заверили, что в скором времени проинформируют о случившемся.