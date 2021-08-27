В больницах Казахстана остаются 28 пострадавших от взрывов на военном складе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На утро пятницы в больницах продолжают находиться 28 пострадавших от взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана, шестеро из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба областного акимата.

Как сообщалось накануне, всего в больницы поступили с ранениями 66 человек.

В пресс-службе добавили, что пунктах временной эвакуации находится 171 человек.

Вечером в четверг загорелся склад боеприпасов в воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) в Жамбылской области Казахстана, за пожаром последовали взрывы. В Минобороны республики заявили о шести взрывах, прогремевших в результате возгорания.

Из близлежащих населенных пунктов областной центр Тараз были эвакуированы около 1,2 тыс. человек.

В Минобороны Казахстана заявили, что на складе хранились только инженерные снаряды, а длительный пожар связывали с горением тротила.