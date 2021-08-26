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Более 30 человек пострадали от взрывов на складе боеприпасов в Казахстане

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Более 30 человек поступили в больницу с ранениями в результате взрывов на складе с боеприпасами на территории воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана, сообщила пресс-служба администрации (акимата) региона.

"В городскую больницу N1 города Тараз с различными ранениями поступили 32 человека (анкетные данные уточняются)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным властей региона, сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны поступило в 19:10 по местному времени. "Горит склад боеприпасов размером 41 на 17. Имеется информация о двух больших взрывах и одном пострадавшем сотруднике департамента ЧС области (данные сотрудника уточняются)", - отмечается в сообщении.

В настоящее время поднят весь личный состав департамента полиции области в количестве 300 человек и личный состав воинской части 5513 в количестве 520 человек.

"Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии менее одного километра. Началась эвакуация населения", - проинформировали в пресс-службе.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своем твиттере, что пострадавшие в результате ЧП - это сотрудники МЧС и военные. Он также сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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