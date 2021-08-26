Число пострадавших при взрывах на юге Казахстана выросло до 60

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В больницу с ранениями в результате взрывов на территории воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана доставлены 60 человек, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В городскую больницу N1 г. Тараз с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных (анкетные данные уточняются)", - сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших.

Минобороны республики в свою очередь сообщило, что после ЧП на территории воинской части за медпомощью обратились 12 военных.

В ведомстве также сообщили, что во время пожара на складе с боеприпасами на территории воинской части произошло шесть взрывов. "На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета", - говорится в распространенном сообщении пресс-службе Минобороны Казахстана.

Тушение пожара продолжается. Ведется эвакуация населения из близлежащих домов.

Сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны в Жамбылской области поступило в 19:10 по местному времени. По данным властей региона, горит склад боеприпасов размером 41 на 17.

В настоящее время поднят весь личный состав департамента полиции области в количестве 300 человек, личный состав воинской части в количестве 500 человек.