Взрывы прекратились на горящем складе боеприпасов на юге Казахстана

Минобороны Казахстана полагает, что на военном складе на юге страны горит тротил

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Взрывы прекратились на складе боеприпасов на юге Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана. Там полагают, что продолжающийся шестой час пожар на воинском складе на юге Казахстана мог быть вызван сгоранием тротила.

"Продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила. Трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов", - говорится в сообщении Минобороны республики.

По данным ведомства, тушение пожара продолжается.

"Необходимо отметить, что после ликвидации последствий пожара в Арыси на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия", - добавили в ведомстве.

В Минобороны Казахстана проинформировали, что хранение инженерных боеприпасов на складе осуществляется в наземных хранилищах.

"Подземных хранилищ на складах не имеется. Содержание и хранение в данной воинской части других видов боеприпасов (артиллерийских, реактивных, ракетных, стрелковых) не осуществляется. Инженерные боеприпасы не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов. При этом ряд взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну", - говорится в сообщении.

В больницы поступили с ранениями 66 человек.

Сообщение о пожаре на складе боеприпасов в воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны в Жамбылской области поступило в 19:10 по местному времени (16:10 мск). По данным властей региона, горит склад боеприпасов размером 41 на 17. Эвакуированы около 1,2 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов.

В Минобороны республики ранее сообщили о шести взрывах, прогремевших в результате возгорания.

В настоящее время поднят весь личный состав департамента полиции области в количестве 300 человек, личный состав воинской части в количестве 500 человек.