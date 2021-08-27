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В Афганистане после эвакуации останутся около 300 граждан Германии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - После завершения операции по эвакуации в Афганистане останется около 300 граждан Германии, информация о каждом из них есть у МИД страны, сообщил 27 августа представитель германского внешнеполитического ведомства. Его слова приводит Der Tagesspiegel.

Всего Германия эвакуировала из Афганистана через аэропорт Кабула 5347 человек, в том числе более 4100 граждан Афганистана.

В МИД отметили, что получили заверения от талибов (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) о том, что все пассажиры с соответствующими документами смогут летать коммерческими рейсами после 31 августа, когда из Афганистана уйдут последние американские военные. Ранее об этом говорил представитель "Талибана" после переговоров в Дохе с германскими дипломатами.

Минобороны ФРГ пообещало оставить в Узбекистане на 24 часа самолет MedEvac, с медицинским оборудованием для потенциальных нужд американских военных в Афганистане.

Великобритания также завершает эвакуацию из Афганистана. В течение дня 27 августа британцы вывезут из страны около тысячи человек. Представитель Минобороны Великобритании уточнил, что, к глубокому сожалению, не удастся вывезти из Афганистана от 80 до 1100 местных граждан, которым может грозить опасность на родине. Так же в стране останутся от 100 до 150 британцев, некоторые из которых не пожелали уезжать.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил в телеэфире, что все граждане Италии, выражавшие желание покинуть Афганистан, успешно эвакуированы, а вместе с ними - около 4900 афганских граждан.

Также 27 августа о завершении вывозных рейсов сообщила глава МИД Швеции Анн Линде. Она уточнила, что силами ее ведомства из Афганистана вывезли около 1100 человек, в том числе всех сотрудников посольства и их семьи.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 27 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кабул США Великобритания Германия Италия Швеция

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