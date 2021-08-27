Эрдоган сообщил, что талибы предложили Турции управление аэропортом Кабула

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) предложило Турции осуществлять управление аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, однако в Анкаре пока не приняли решения по этому вопросу", - приводит агентство его слова. Эрдоган добавил, что Турция оценивает возможность проведения переговоров с талибами "и не намерена спрашивать у кого-либо, где и какие переговоры вести".

Президент Турции заявил, что эвакуация контингента Вооруженных сил Турции, несущего службу в Афганистане, продолжается и завершится в кратчайшие сроки.

Эрдоган осудил серию терактов в Кабуле, произошедших накануне и унесших жизни около 100 человек, назвал произошедшее трагедией.

Накануне агентство "Анадолу" со ссылкой на Ибрагима Калына - пресс-секретаря Эрдогана - сообщило, что Анкара предлагает взять на себя управление и обеспечение безопасности в международном аэропорту Кабула после вывода иностранных войск из Афганистана.