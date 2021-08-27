Число жертв терактов у аэропорта Кабула достигло 170

Фото: MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - По последним сведениям Минздрава Афганистана, число погибших в результате терактов у аэропорта Кабула выросло до 170, большинство из них - граждане Афганистана, передает CBS News со ссылкой на представителя ведомства.

Из 13 американцев, погибших при взрывах, десять были морскими пехотинцами, добавляет телеканал. Ранения получили не менее 18 американских военных. Гибель граждан США подтвердил Пентагон.

По неподтвержденным данным, среди погибших 32 мужчины, три женщины, трое детей, личности еще 132 человек пока не определены.

Ранее Минздрав сообщал о 110 погибших.

Днем 26 августа у международного аэропорта Кабула произошла серия взрывов. Сообщалось, что взрывались смертники и заминированные машины. Это случилось, когда в аэропорту тысячи людей ждали возможности улететь из страны. За сутки до этого об угрозе терактов в районе аэропорта предупреждали американские и британские спецслужбы.

27 августа глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что военные в Кабуле готовы к новым терактам.