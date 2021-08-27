Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Число жертв терактов у аэропорта Кабула достигло 170

Число жертв терактов у аэропорта Кабула достигло 170
Фото: MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - По последним сведениям Минздрава Афганистана, число погибших в результате терактов у аэропорта Кабула выросло до 170, большинство из них - граждане Афганистана, передает CBS News со ссылкой на представителя ведомства.

Из 13 американцев, погибших при взрывах, десять были морскими пехотинцами, добавляет телеканал. Ранения получили не менее 18 американских военных. Гибель граждан США подтвердил Пентагон.

По неподтвержденным данным, среди погибших 32 мужчины, три женщины, трое детей, личности еще 132 человек пока не определены.

Ранее Минздрав сообщал о 110 погибших.

Днем 26 августа у международного аэропорта Кабула произошла серия взрывов. Сообщалось, что взрывались смертники и заминированные машины. Это случилось, когда в аэропорту тысячи людей ждали возможности улететь из страны. За сутки до этого об угрозе терактов в районе аэропорта предупреждали американские и британские спецслужбы.

27 августа глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что военные в Кабуле готовы к новым терактам.

Эвакуация из Афганистана

11
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 27 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кабул США Пентагон Сентком Минздрав

Новости по теме

Новости

В ООН ожидают еще полмиллиона афганских беженцев в этом году

Пандемия коронавируса

Таиланд разрешил привитым "Спутником V" посещать острова Пхукет и Самуй

Афганистан во власти талибов

Корреспондент Al Jazeera сообщил о стрельбе близ аэропорта Кабула

Пандемия коронавируса

В Дании с 10 сентября отменят все ограничения, введенные из-за COVID

Сильвио Берлускони госпитализирован

Сильвио Берлускони госпитализирован

Число погибших в результате взрывов в Казахстане возросло до 9 человек

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 214,6 млн человек

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане выросло до пяти

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане выросло до пяти

Глава Минобороны Казахстана намерен подать в отставку после взрывов на военном складе

Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле

Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');