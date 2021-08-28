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Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула

Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американские военнослужащие начали процесс вывода сил из аэропорта Кабула, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

При этом он отметил, что сам аэропорт по-прежнему находится под контролем армии США.

Кирби добавил, что аэропорт Кабула может подвергнуться новым атакам террористов.

Предполагается, что вывод американских сил из аэропорта Кабула завершится 31 августа. Таким образом закончится 20-летнее военное присутствие в Афганистане США и их союзников.

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В свою очередь генерал-майор ВС США Хэнк Тэйлор сообщил, что американские военные во время операции, проводимой в аэропорту Кабула, сумели эвакуировать уже 117 тыс. человек. Почти все они - граждане Афганистана, а около 5,4 тыс. - граждане США.

Только последние сутки США эвакуировали из Кабула 6,8 тыс. человек.

В аэропорту Кабула с середины августа проходит операция по эвакуации иностранцев, а также афганских граждан, получивших убежище за границей. Эти люди покидают Афганистан, так как опасаются мести движения "Талибан" (запрещено в РФ), захватившего власть в стране.

Хроника 18 июля – 28 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул Талибан США Пентагон

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