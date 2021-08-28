Талибы начали блокировать доступ к аэропорту Кабула

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Члены "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) в субботу размещают дополнительные силы вокруг аэропорта Кабула на фоне завершения операций по эвакуации иностранными силами, сообщает Associated Press.

Таким образом они пытаются не допустить больших толп и скопления людей на подъездах к аэропорту Кабула. Талибы расставили новые КПП, на которых дежурят боевики на американских военных внедорожниках, захваченных у афганских сил безопасности.

28 августа талибы произвели предупредительные выстрелы и выпустили цветной дым на дороге, ведущей к аэропорту, десятки людей разбежались.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана. По данным США, более 100 тыс. человек благополучно эвакуировали, начиная с середины месяца.

Ранее Турция вызвалась управлять аэропортом Кабула после вывода из Афганистана иностранных войск. При этом, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, такое предложение Анкара получила от талибов, но решение по этому вопросу пока не принято.

Представители "Талибана" в свою очередь приветствовали завершение военного присутствия Турции в Афганистане.