Париж поднял вопрос эвакуации граждан из Афганистана через Катар

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж при посредничестве Катара ведет переговоры с движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) по поводу эвакуации гражданских лиц, желающих покинуть Афганистан, после вывода иностранных сил из этой страны.

В частности, сообщают СМИ, ведутся переговоры о совместной с Катаром эвакуации людей по воздуху.

Макрон отметил, что дальнейшая эвакуация будет целенаправленной: вывозить будут непосредственно тех афганцев, которых уже идентифицировали и дали разрешение на въезд.

В аэропорту Кабула с середины августа проходит операция по эвакуации иностранцев, а также афганских граждан, получивших убежище за границей. Эти люди покидают Афганистан, так как опасаются мести "Талибана", захватившего власть в стране. Многие государства уже завершили операции по эвакуации, и теперь их военные отправляются домой.

Однако в некоторых странах заявили, что вывезти удалось не всех гражданских лиц, которых планировали эвакуировать.

Предполагается, что вывод американских сил из аэропорта Кабула завершится 31 августа. Таким образом закончится 20-летнее военное присутствие в Афганистане США и их союзников.