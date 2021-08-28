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Париж поднял вопрос эвакуации граждан из Афганистана через Катар

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж при посредничестве Катара ведет переговоры с движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) по поводу эвакуации гражданских лиц, желающих покинуть Афганистан, после вывода иностранных сил из этой страны.

В частности, сообщают СМИ, ведутся переговоры о совместной с Катаром эвакуации людей по воздуху.

Макрон отметил, что дальнейшая эвакуация будет целенаправленной: вывозить будут непосредственно тех афганцев, которых уже идентифицировали и дали разрешение на въезд.

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В аэропорту Кабула с середины августа проходит операция по эвакуации иностранцев, а также афганских граждан, получивших убежище за границей. Эти люди покидают Афганистан, так как опасаются мести "Талибана", захватившего власть в стране. Многие государства уже завершили операции по эвакуации, и теперь их военные отправляются домой.

Однако в некоторых странах заявили, что вывезти удалось не всех гражданских лиц, которых планировали эвакуировать.

Предполагается, что вывод американских сил из аэропорта Кабула завершится 31 августа. Таким образом закончится 20-летнее военное присутствие в Афганистане США и их союзников.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 28 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Франция Афганистан Талибан Эммануэль Макрон

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