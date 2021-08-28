В Донецке объявили об отражении обстрелов в Донбассе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что подавили огневые точки ВСУ, с которых обстреливалась Горловка.

"С целью защиты жизни и здоровья населения республики, в соответствии с пунктом "е" и "д" Мер по усилению РПО, подразделения народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой народной милиции ДНР.

Ранее в Донецке заявили, что в результате обстрела Горловки пострадали двое детей. Они госпитализированы. В свою очередь пресс-центр ООС в Киеве сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил Украины ранены в результате обстрела в Донбассе.

Как сообщается, в результате вражеского огня двое военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Украинские военные, уточнили в киевском пресс-центре, открыли огонь в ответ и контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Ранее ООС сообщалось, что восемь военнослужащих были ранены 28 августа в результате обстрелов украинских позиций