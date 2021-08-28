Двое детей пострадали в ДНР в результате обстрела

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Двое детей пострадали в результате обстрела Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявили "Интерфаксу" в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"Двое детей пострадали в результате обстрела Горловки", - сказал "Интерфаксу" в субботу источник в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее в Киеве заявили о ранении восьми военнослужащих сил Украины в результате обстрела в Донбассе в субботу.